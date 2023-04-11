ЭСК: Иванов ошибочно не удалил Соболева в матче с «Динамо» за неспортивное поведение

Главный арбитр матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» Сергей Иванов ошибочно не удалил нападающего красно-белых Александра Соболева за неспортивное поведение. Об этом сообщил член Экспертно‑судейской комиссии (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) Николай Левников. Форвард на 77‑й минуте получил жёлтую карточку за неспортивное поведение.

«Комиссия единогласно признала, что здесь судья в одном моменте должен был сначала показать жёлтую карточку Соболеву за первое неспортивное поведение, а потом за неадекватное поведение в отношении арбитра нужно было показывать вторую жёлтую карточку и удалить игрока «Спартака» с поля», — цитирует Левникова «Матч ТВ».

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