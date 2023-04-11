Гильермо Абаскаль женился на своей избраннице Алехандре

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль сыграл свадьбу со своей невестой Алехандрой. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
«Гильермо Абаскаль и Алехандра расписались в Москве и посетили Красную площадь. Желаем молодожёнам любви, взаимопонимания и семейного счастья!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
«Спартак» сыграл вничью (3:3) с «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» находится на третьем месте, а «Динамо» — на шестом. Ранее стало известно, что главный арбитр матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Динамо» Сергей Иванов ошибочно не удалил нападающего красно-белых Александра Соболева за неспортивное поведение.
Гильермо Абаскаль приехал на заседание КДК РФС
- 11 апреля 2023
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