Личка: самый сильный тренер РПЛ — Семак, но ещё есть Карпин, Гончаренко и Федотов

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о других тренерах, работающих в Российской Премьер-Лиге.

«Кто для меня эталон в тренерском плане? На первом месте для меня всегда будет мой отец. Помимо него… если из бывших, то Йохан Кройфф. А из нынешних, если не брать самые очевидные ответы — Гвардиолу, Моуринью, — выделю Марсело Бьельсу. Посмотрите, что он сделал в «Лидсе» за три года без денег!

Самый сильный тренер РПЛ прямо сейчас? Опять же, самый очевидный ответ — Сергей Семак, который выиграл четыре последних чемпионата. Но есть же ещё Валерий Карпин, Виктор Гончаренко, Владимир Федотов. У каждого свой стиль, все они дают результат.

Чей стиль самый запоминающийся? Выберу Федотова. Да, он играет 3-4-3, но его команда не садится в оборону, а идёт в атаку, прессингует. Абаскаль в «Спартаке» тоже нравится. В прошлом сезоне у них дела шли не очень. Но он принёс в команду свежий ветер. Сейчас команда идёт хорошо. Семака можно назвать, но надо понимать, что «Зенит» сейчас — это команда другого уровня. Им надо играть в Лиге чемпионов.

А вообще я всех уважаю. Мы все едим один хлеб. Так что после игр всегда приглашаю тренеров соперников на чашку чая. С Игнашевичем как-то хорошо посидели после того, как мы обыграли «Торпедо» 3:0. Говорили обо всём. Понятно, что игру тоже обсуждали. Минут 15–20 продолжалось общение», — приводит слова Марцела Лички Sport24.