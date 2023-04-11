Дмитрий Булыкин: Талалаев согласился на всё, лишь бы тренировать «Химки»

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин высказался о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера «Химок».
«Не думаю, что Талалаев прямо сейчас остановит беспорядок в «Химках». Но он поможет им организоваться в ФНЛ. А вот дальше опять надо будет смотреть на ситуацию: кто будет в клубе, какие футболисты и тому подобное.
У «Химок» очень мало шансов остаться в РПЛ по итогам нынешнего сезона. Им и «Торпедо» будет тяжело вылезти, но время у них есть. Хотел бы, чтобы «Химки» стабилизировались и начали думать о футболе, поэтому посмотрим, как у них это получится. Но спасение маловероятно.
Конечно, Талалаеву лучше тренировать подмосковный клуб, чем какой-то из близлежащих республик. Думаю, когда ему поступило предложение от «Химок», он согласился на всё, лишь бы тренировать подмосковный клуб», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
- 11 апреля 2023
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