Тренер «Оренбурга» Личка: есть мечта работать в Европе — в Бундеслиге или во Франции

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка заявил, что в будущем хотел бы поработать в одном из европейских чемпионатов.
«Есть ли мечта поработать в Европе? Конечно. Однажды хочу попробовать себя. Но сначала надо хорошо проявить себя в Российской Премьер-Лиге. А так, можно и в Турции, например, поработать. Там хорошая лига. А мечта — тренировать в Бундеслиге или во Франции. Это было бы топ. Но до этого далеко. Пока я знаю, что хочу делать сегодня и завтра. А что будет послезавтра… оставим это богу», — приводит слова Марцела Лички Sport24.
Личка возглавляет «Оренбург» с лета 2020 года. Недавно сообщалось, что тренер продлил соглашение с клубом, но срок нового договора не разглашается. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги команда занимает восьмое место, набрав 33 очка в 22 матчах.
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