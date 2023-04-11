«Манчестер Сити» — «Бавария»: Родри открыл счёт в матче

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра проходит в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Судейскую бригаду возглавляет Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 27-й минуте матча полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес забил невероятным ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.

В официальных матчах «Манчестер Сити» и «Бавария» в последний раз встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2014/2015, обменявшись домашними победами.