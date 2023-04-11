Анчелотти: я болею за «Челси», но не вернусь в клуб

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который ранее возглавлял «Челси», прокомментировал информацию о его возвращении в лондонский клуб.

«У меня прекрасные воспоминания о работе в «Челси». Я болею за этот клуб. Вернусь ли я туда в качестве тренера? Нет. Я думаю, что Лэмпард — правильный человек и он отлично справится с командой», — цитирует Анчелотти инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» пройдёт завтра, 12 апреля, в Мадриде. Встреча начнётся в 22:00 мск. Ранее сообщалось, что Жоау Феликс заинтересован в том, чтобы остаться в «Челси» после окончания этого сезона.

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