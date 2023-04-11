Лэмпард: «Реал» — фаворит завтра в матче, но мне нравится доказывать, что люди ошибаются

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард высказался о мадридском «Реале» перед первым матчем команд в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Реал» — фаворит в завтрашнем матче, но в нашем спорте нет ничего лучше, чем доказывать людям, что они ошибаются. Если спортсмен не справляется, то он не попадает в топ-команды», — приводит слова Лэмпарда Football.London.

Первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и лондонским «Челси» пройдёт завтра, 12 апреля, в Мадриде. Встреча начнётся в 22:00 мск. Ранее сообщалось, что Жоау Феликс заинтересован в том, чтобы остаться в «Челси» после окончания этого сезона.

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