Радимов: когда откроется трансферное окно, тогда и будем говорить о переходах в «Зенит»
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Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал информацию о возможном переходе в санкт-петербургский клуб ряда молодых российских игроков, включая Константина Тюкавина, Игоря Дивеева и Сергея Пиняева.
«Тут вам надо позвонить генеральному директору Александру Медведеву. Говорить о слухах нет смысла. А правда или нет — знает только генеральный директор. Когда мы сможем вернуться к этому вопросу? Когда трансферное окно откроется, тогда можно будет говорить. Для «Зенита» тем лучше, чем меньше людей об этом знает.
Если логично рассуждать, то футболисты сборной интересны любому клубу — ЦСКА, «Локомотиву» и так далее. До открытия трансферного окна это можно обсуждать сколько угодно», — приводит слова Радимова «Евро-Футбол.Ру».
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