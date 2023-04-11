«Манчестер Сити» — «Бавария»: Холанд забил третий гол в матче

В эти минуты проходит первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра проходит в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Судейскую бригаду возглавляет Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 77-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил третий гол в матче. Ранее, на 27-й минуте, Родриго Эрнандес открыл счёт в матче, а на 71-й минуте Бернарду Силва забил второй мяч в ворота мюнхенской команды.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.
В официальных матчах «Манчестер Сити» и «Бавария» в последний раз встречались между собой на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2014/2015, обменявшись домашними победами.
- 12 апреля 2023
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:33
-
00:30
-
00:03
- 11 апреля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:51
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:34
-
23:32
-
23:29
-
23:09
-
23:00
-
22:49
-
22:46
-
22:37
-
22:28
-
22:27
-
22:23
-
22:21
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:30
-
21:25
-
21:18
-
21:17
-
21:15
-
21:05
-
21:00
-
21:00