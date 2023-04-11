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Гладилин: Спартак» неудачно возобновил сезон из-за отсутствия Джикии и Промеса

Гладилин: Спартак» неудачно возобновил сезон из-за отсутствия Джикии и Промеса
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Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин предположил, почему красно-белые не самым удачным образом выступают после возобновления чемпионата.

«Основная причина заключается в том, что выбыли из строя сразу два лидера. Прежде всего, это Джикия в обороне. Из-за этого сразу нарушились связи в игре защиты. И Промес, который и организует атаки, и сам забивает. В команде есть два лидера, а заменить их некем. Третьего лидера не нашлось. В этом основная проблема. Можно, конечно, сетовать на невезение и обстоятельства, но это уже оправдания», – цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

«Спартак» сыграл вничью (3:3) с «Динамо» в матче 22-го тура чемпионата России. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги «Спартак» находится на третьем месте, а «Динамо» — на шестом.

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