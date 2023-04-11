Пиоли: «Милан» ощущает не меньшее давление, чем «Наполи»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Наполи». В матче 28-го тура итальянской Серии А между двумя клубами «россонери» одержали победу со счётом 4:0.

«Мне не кажется, что «Милан» ощущает меньше давления, чем «Наполи». Обе команды будут мотивированны, все хотят выйти в полуфинал. «Наполи» забил больше всех в Лиге чемпионов. Я не буду предполагать, что сделает Спаллетти в отсутствие травмированных. Не знаю, как его игроки будут располагаться на поле», — цитирует Пиоли Football Italia.

«Наполи» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2022/2023. Команда набрала 74 очка после 29 матчей. «Милан» заработал 53 очка и располагается на третьей строчке.