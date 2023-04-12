Холанд установил рекорд по забитым голам за сезон среди футболистов АПЛ
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Норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд установил очередной рекорд в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Футболист забил 45 голов за «горожан» во всех турнирах в этом сезоне и установил рекорд для игроков из английской Премьер-лиги за сезон.
Холанд лидирует в списке лучших бомбардиров турнира в сезоне-2022/2023. Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн, идущий на второй строчке в списке главных голеадоров АПЛ, отличился 23 раза.
Абсолютный рекорд английской лиги по количеству голов за сезон в чемпионате (34) принадлежит Энди Коулу (в составе «Ньюкасла» в сезоне-1993/1994) и Алану Ширеру (в составе «Блэкберна» в сезоне-1994/1995). Холанду осталось четыре мяча до рекорда.
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