Фанаты «Баварии»: Глейзеры, шейх Мансур и все автократы — вон! Футбол принадлежит народу

Болельщики мюнхенской «Баварии» вывесили баннер, посвящённый владельцам футбольных клубов, во время первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).
Фото: Catherine Ivill/Getty Images
«Глейзеры, шейх Мансур и все автократы — вон! Футбол принадлежит народу», — гласит надпись на баннере.
Семья Глейзеров владеет «Манчестер Юнайтед» с 2005 года. Часть фанатов манкунианцев негативно относятся к политике руководства. В этом году идут переговоры о продаже клуба. Шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян приобрёл «Манчестер Сити» в 2008 году.
Голами в матче отметились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. Ответная встреча «Баварии» и «Манчестер Сити» пройдёт 19 апреля в Мюнхене. Победитель противостояния встретится в полуфинале Лиги чемпионов с победителем пары «Реал» — «Челси».
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