Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фанаты «Баварии»: Глейзеры, шейх Мансур и все автократы — вон! Футбол принадлежит народу

Фанаты «Баварии»: Глейзеры, шейх Мансур и все автократы — вон! Футбол принадлежит народу
Аудио-версия:
Комментарии

Болельщики мюнхенской «Баварии» вывесили баннер, посвящённый владельцам футбольных клубов, во время первого матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:3).

Фото: Catherine Ivill/Getty Images

«Глейзеры, шейх Мансур и все автократы — вон! Футбол принадлежит народу», — гласит надпись на баннере.

Семья Глейзеров владеет «Манчестер Юнайтед» с 2005 года. Часть фанатов манкунианцев негативно относятся к политике руководства. В этом году идут переговоры о продаже клуба. Шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян приобрёл «Манчестер Сити» в 2008 году.

Голами в матче отметились Родри, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. Ответная встреча «Баварии» и «Манчестер Сити» пройдёт 19 апреля в Мюнхене. Победитель противостояния встретится в полуфинале Лиги чемпионов с победителем пары «Реал» — «Челси».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023