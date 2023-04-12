«Реал» Мадрид — «Челси»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Главным арбитром встречи назначен Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Реал» Мадрид — «Челси». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21:40 мск.

В матчах 1/8 финала мадридский «Реал» одержал две победы над «Ливерпулем» с общим счётом 6:2. «Челси» на предыдущей стадии переиграл «Боруссию» по сумме двух матчей со счётом 2:1.

Мадридский «Реал» и «Челси» встречались в предыдущем сезоне Лиги чемпионов и также на стадии четвертьфинала. Тогда «Реал» оказался сильнее по сумме двух встреч со счётом 5:4.