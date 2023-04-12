«Реал» Мадрид — «Челси»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

Сегодня, 12 апреля, состоится первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встретятся мадридский «Реал» и лондонский «Челси». Игра пройдёт в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Главным арбитром встречи назначен Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию первого четвертьфинального матча «Реал» Мадрид — «Челси». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции — в 21:40 мск.
В матчах 1/8 финала мадридский «Реал» одержал две победы над «Ливерпулем» с общим счётом 6:2. «Челси» на предыдущей стадии переиграл «Боруссию» по сумме двух матчей со счётом 2:1.
Мадридский «Реал» и «Челси» встречались в предыдущем сезоне Лиги чемпионов и также на стадии четвертьфинала. Тогда «Реал» оказался сильнее по сумме двух встреч со счётом 5:4.
- 12 апреля 2023
-
09:52
-
09:51
-
09:35
-
09:34
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:30
-
07:59
-
07:05
-
06:13
-
04:43
-
03:59
-
03:58
-
03:35
-
03:22
-
03:10
-
03:00
-
02:58
-
02:46
-
02:42
-
02:33
-
02:22
-
02:15
-
02:04
-
02:01
-
01:54
-
01:48
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:33