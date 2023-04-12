«Бавария» в первый раз за сезон проиграла матч Лиги чемпионов

Вчера, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Матч завершился победой английского клуба со счётом 3:0. Таким образом, мюнхенцы впервые в сезоне потерпели поражение в этом турнире.
До этого немецкий коллектив одержал восемь побед подряд. На этом пути игроки Юлиана Нагельсмана дважды одолели «Интер», «Барселону», «Викторию» (Пльзень) и «ПСЖ». Ответная встреча пройдёт 19 апреля в Мюнхене.
Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.
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