Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Бавария. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бавария» в первый раз за сезон проиграла матч Лиги чемпионов

«Бавария» в первый раз за сезон проиграла матч Лиги чемпионов
Комментарии

Вчера, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Матч завершился победой английского клуба со счётом 3:0. Таким образом, мюнхенцы впервые в сезоне потерпели поражение в этом турнире.

До этого немецкий коллектив одержал восемь побед подряд. На этом пути игроки Юлиана Нагельсмана дважды одолели «Интер», «Барселону», «Викторию» (Пльзень) и «ПСЖ». Ответная встреча пройдёт 19 апреля в Мюнхене.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.

Материалы по теме
«Сити» уничтожил «Баварию» в 1/4 финала ЛЧ! У Холанда — потрясающий рекорд!
«Сити» уничтожил «Баварию» в 1/4 финала ЛЧ! У Холанда — потрясающий рекорд!

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023