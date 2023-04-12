«Бавария» в матче с «Манчестер Сити» пропустила больше, чем за все игры в этом сезоне ЛЧ

Вчера, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Матч завершился победой английского клуба со счётом 3:0. Таким образом, мюнхенцы пропустили больше, чем за все предыдущие игры в этом сезоне Лиги чемпионов.

До этого немецкий коллектив одержал восемь побед подряд. На этом пути игроки Юлиана Нагельсмана дважды одолели «Интер», «Барселону», «Викторию» (Пльзень) и «ПСЖ». Немцы пропустили два мяча в игре с чешской «Викторией» в 4-м туре турнира, во всех оставшихся матчах клуб оставил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, на стадии 1/8 финала «Бавария» оказалась сильнее французского «ПСЖ» со счётом 3:1 по сумме двух матчей. «Манчестер Сити» в двухматчевом противостоянии прошёл немецкий «РБ Лейпциг» с общим счётом 8:1.