Гвардиола — о матче с «Баварией»: это потрясающий результат для «Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды в первом четвертьфинальном матче с «Баварией».

«Это был действительно хороший матч Лиги чемпионов, встречались топ-команды. 55-60 минут игра была равной. Родри забил невероятный гол, но нам не удавалось контролировать фланги, где действовали Мусиала и Гнабри.

В первые 5-15 минут второго тайма соперник играл лучше, создавал моменты. Но после этого мы кое-что изменили и выглядели сильнее оставшуюся часть матча.

Это потрясающий результат, но я знаю, что значит сыграть в Мюнхене. Нам нужно придумать что-то новое, чтобы не так сильно страдать от мастерства соперника и добиться успеха», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Фанат преследует Гвардиолу на велосипеде ради фотографии: