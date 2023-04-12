Роналду недоволен работой главного тренера «Аль-Насра» Гарсии, специалиста могут уволить

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия может покинуть свой пост.

Как сообщает AS со ссылкой на прессу Саудовской Аравии, руководство команды из Эр-Рияда скоро примет решение по будущему французского специалиста. Форвард Криштиану Роналду недоволен работой тренера и стилем игры команды. 38-летний португалец считает, что «Аль-Наср» способен выступать на более высоком уровне и завоевать титул.

Руди Гарсия был назначен в конце июня 2022 года. Под его руководством команда набрала 53 очка за 23 тура чемпионата Саудовской Аравии и отстаёт от лидирующего «Аль-Иттихада» на 3 балла.

Роналду перешёл в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года. За команду форвард провёл 12 матчей, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.

Покупаем футболку «Аль-Насра» с именем Роналду: