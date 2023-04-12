Спаллетти: надеюсь, мне удастся встретиться с Гвардиолой, хочу выпить с ним по чашке кофе

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти посчитал нужным встать, обсуждая роль наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в футболе.

«Для начала я встану, говоря о Гвардиоле, потому что я очень многому научился у него, его можно сравнивать с величайшими тренерами, у которых мы все учились. Я также постоянно слежу за работой Юргена Клоппа и Роберто Де Дзерби.

Если мои прежние слова не произвели должного эффекта на Гвардиолу, я прошу прощения. Нам нравится, когда люди обсуждают «Наполи» и хвалят наш футбол, но если мне говорят, что Гвардиола заявил о нашей способности выиграть Лигу чемпионов, то это другое дело. Мы не та команда, которая должна волноваться из-за выступлений в ЛЧ.

Мы уже вошли в историю, давайте просто наслаждаться. Надеюсь, что мне удастся встретиться с Гвардиолой, выпить по чашке славного турецкого кофе и посмеяться над всем этим», – приводит слова Спаллетти Football Italia.

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