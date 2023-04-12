Спаллетти: надеюсь, мне удастся встретиться с Гвардиолой, хочу выпить с ним по чашке кофе

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти посчитал нужным встать, обсуждая роль наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы в футболе.
«Для начала я встану, говоря о Гвардиоле, потому что я очень многому научился у него, его можно сравнивать с величайшими тренерами, у которых мы все учились. Я также постоянно слежу за работой Юргена Клоппа и Роберто Де Дзерби.
Если мои прежние слова не произвели должного эффекта на Гвардиолу, я прошу прощения. Нам нравится, когда люди обсуждают «Наполи» и хвалят наш футбол, но если мне говорят, что Гвардиола заявил о нашей способности выиграть Лигу чемпионов, то это другое дело. Мы не та команда, которая должна волноваться из-за выступлений в ЛЧ.
Мы уже вошли в историю, давайте просто наслаждаться. Надеюсь, что мне удастся встретиться с Гвардиолой, выпить по чашке славного турецкого кофе и посмеяться над всем этим», – приводит слова Спаллетти Football Italia.
Спаллетти принёс на пресс-конференцию две розы:
- 12 апреля 2023
-
02:22
-
02:15
-
02:04
-
02:01
-
01:54
-
01:48
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:33
-
00:30
-
00:03
- 11 апреля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:51
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:34
-
23:32
-
23:29
-
23:09
-
23:00
-
22:49
-
22:46
-
22:37
-
22:28
-
22:27
-
22:23
-
22:21
-
22:00
-
21:45
-
21:45
-
21:30