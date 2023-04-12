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The Telegraph: «Ливерпуль» выбыл из гонки за трансфер Беллингема

The Telegraph: «Ливерпуль» выбыл из гонки за трансфер Беллингема
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«Ливерпуль» выбыл из борьбы за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как сообшает The Telegraph, английский клуб больше не планируют приобретать хавбека из-за его цены. На трансфер ушло бы свыше € 120 млн – это большая часть летнего бюджета команды.

Вместо этого «Ливерпуль» сосредоточится на том, чтобы усилить каждую линию. Главный тренер Юрген Клопп поддерживает решение руководства. Немецкий специалист хочет, чтобы результаты работы по укреплению состава были видны как можно раньше, и потому менеджеры не хотят участвовать в длительной борьбе за игрока, который в итоге вообще может остаться в Бундеслиге ещё на год.

В числе претендентов на Беллингема ранее также назывались «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Реал» и «Челси».

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