«Бавария» летом готова была потратить € 250 млн на Холанда, игрок выбрал «Сити» — Kicker

«Бавария» готова была потратить € 250 млн за трансфер нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2022 года. В то время норвежец выступал в составе дортмундской «Боруссии».

Как сообщает Kicker, «Бавария» была готова платить норвежцу € 35 млн в год. С учётом пятилетнего контракта и отступных Холанда в «Боруссии» Д, составлявших € 75 млн, общая сумма достигала бы € 250 млн.

Руководство мюнхенского клуба видело в Холанде замену форварду Роберту Левандовскому, который заявлял о желании сменить команду и в итоге перешёл в «Барселону».

Напомним, вчера, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Матч завершился победой английского клуба со счётом 3:0, Холанд забил третий гол «Сити» в матче. Таким образом, мюнхенцы впервые в сезоне потерпели поражение в этом турнире.

Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ: