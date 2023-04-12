«Бавария» летом готова была потратить € 250 млн на Холанда, игрок выбрал «Сити» — Kicker

«Бавария» готова была потратить € 250 млн за трансфер нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда летом 2022 года. В то время норвежец выступал в составе дортмундской «Боруссии».
Как сообщает Kicker, «Бавария» была готова платить норвежцу € 35 млн в год. С учётом пятилетнего контракта и отступных Холанда в «Боруссии» Д, составлявших € 75 млн, общая сумма достигала бы € 250 млн.
Руководство мюнхенского клуба видело в Холанде замену форварду Роберту Левандовскому, который заявлял о желании сменить команду и в итоге перешёл в «Барселону».
Напомним, вчера, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Матч завершился победой английского клуба со счётом 3:0, Холанд забил третий гол «Сити» в матче. Таким образом, мюнхенцы впервые в сезоне потерпели поражение в этом турнире.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:
- 12 апреля 2023
-
03:35
-
03:22
-
03:10
-
03:00
-
02:58
-
02:46
-
02:42
-
02:33
-
02:22
-
02:15
-
02:04
-
02:01
-
01:54
-
01:48
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:33
-
00:30
-
00:03
- 11 апреля 2023
-
23:58
-
23:51
-
23:51
-
23:41
-
23:39
-
23:36
-
23:34
-
23:32
-
23:29
-
23:09
-
23:00
-
22:49
-
22:46
-
22:37