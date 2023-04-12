Видео всех голов первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Бавария»
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Вчера, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра проходила в Манчестере (Англия) на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». Судейскую бригаду возглавлял Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания). Матч завершился победой хозяев поля со счётом 3:0.
На 27-й минуте полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес открыл счёт в матче.
Гол Родриго:
На 71-й минуте Бернарду Силва забил второй мяч в ворота мюнхенской команды.
Гол Силвы:
На 77-й минуте нападающий Эрлинг Холанд забил третий гол в матче.
Гол Холанда:
Ответная встреча противостояния в четвертьфинале Лиги чемпионов пройдёт 19 апреля в Мюнхене.
Эрлинг Холанд побил очередной рекорд АПЛ:
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