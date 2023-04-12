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Генич: вряд ли Бердыев сам психанул и ушел после пяти матчей

Генич: вряд ли Бердыев сам психанул и ушел после пяти матчей
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Ищвестный комментатор Константин Генич прокомментировал новость об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера «Сочи».

«Слышал, что 10 апреля утром Бердыев объявил футболистам, что это все его вина, ответственность, он не справляется, поэтому придет новый тренер. Соответственно, утреннюю тренировку провел Хохлов.

Это не в стилистике Бердыева после пяти игр сдаваться и говорить, что он не справляется. Может, думали придет Курбан Бекиевич, палочкой взмахнет, команда перестанет пропускать и будет всех выносить. Очень странное решение. Так и не понял, с чьей стороны последовало предложение разойтись — руководства или же самого Бердыева. Мне кажется, вряд ли Бердыев сам психанул и ушел после пяти матчей», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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