Игнатьев: Дзюба не пожал руку Семаку? Мама с папой прошли мимо вопроса воспитания

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался об отказе нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Я никогда не смог бы позволить себе не пожать руку человеку, который с тобой работал, в тебя вкладывал свои силы. Если ты воспитанный человек и у тебя хороший уровень культуры, то надо пожать руку. Другое дело, с каким прикусом это делается — с горечью, обидой. Есть этикет и определённый уровень воспитанности, который показывает человек.

Дзюба в ситуации с Семаком ничего не выиграл для себя, а подпортил имидж и показал уровень культуры. Это никак не влияет на профессионализм Артёма. Если человек не здоровается, то это не значит, что он плохой инженер. Он может быть хорошим инженером, но гадким человеком. Надо сказать, что когда-то мама с папой прошли мимо вопроса воспитания», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно до конца сезона, присоединившись к московской команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провёл пять матчей, отметившись шестью голами и результативной передачей.