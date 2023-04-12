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Константин Генич оценил шансы Виктора Гончаренко возглавить «Динамо»

Константин Генич оценил шансы Виктора Гончаренко возглавить «Динамо»
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Комментатор Константин Генич предположил, пойдёт ли главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко на повышение после окончания нынешнего сезона.

«Даже если гипотетически можем предположить предложение для Гончаренко от „Динамо“, он не уйдёт из «Урала». Некоторые трансферы были сделаны именно под Виктора Михайловича. Есть хорошая связь с Григорием Викторовичем. В «Урале» всё понятно – взаимодействуешь с Ивановым и всё, несёшь ответственность перед командой и руководством. В «Динамо» чуть более сложная структура. Есть «ВТБ», одна дверь, другая. Вряд ли Гончаренко в нынешней ситуации посматривает куда-то в сторону. Если учитывать, что в «Динамо» Желько Бувач спортивный директор, и если уберут Йокановича, то рассматривать будут иностранного специалиста», — приводит слова Генича „РБ Спорт“.

После 22 туров «Урал» располагается на десятом месте в РПЛ.

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