«Бавария» разгромно проиграла в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2015 года

«Бавария» с крупным счётом проиграла в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2015 года.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, в весенней стадии турнира «Бавария» последний раз проигрывала с таким же счётом в мае 2015 года, когда в полуфинале играла с «Барселоной».
Кроме того, «Манчестер Сити» нанёс «Баварии» самое крупное для неё поражение в Лиге чемпионов с сентября 2017 года. Тогда с таким же счетом мюнхенцы проиграли «ПСЖ» на групповом этапе.
Напомним, вчера, 11 апреля, состоялся первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором встречались «Манчестер Сити» и мюнхенская «Бавария». Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.
Ответный матч четвертьфинала Лиги Чемпионов состоится в Мюнхене через неделю, 19 апреля. Начало — в 22.00 мск.
Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»:
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