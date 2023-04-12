Генич: не уверен, что Дзюба поступил по-человечески, раз не пожал руку Семаку

Извсетный комментатор Константин Генич высказался об отказе нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы пожать руку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку.

«Семак сам к нему подошел, но Артем не протянул руку, а потом еще сказал, что не видел Сергея Богдановича. Не знаю, какую оценку или диагноз можно ему дать. Вот он такой. Не уверен, что это профессионально и по-человечески. Типичный Дзюба», — приводит слова Константина Генича «РБ Спорт».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно до конца сезона, присоединившись к московской команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провёл пять матчей, отметившись шестью голами и результативной передачей.