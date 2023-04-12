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Смородская: «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой

Смородская: «Локомотиву» нужно продлевать контракт с Дзюбой
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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о будущем Артема Дзюбы в московском клубе. Смородская считает, что железнодорожники должны продлить контракт с футболистом.

«Нужно ли «Локомотиву» продлевать контракт с Дзюбой? Я считаю, что да. Он уже доказал, что способен приносить пользу, много забивать. Наверное, Дзюба нашел свою команду на ближайшее будущее. Артем — лучший вариант для «Локомотива» в текущей ситуации», — приводит слова Ольги Смородской «РБ Спорт».

Дзюба подписал контракт с «Локомотивом» в зимнее трансферное окно до конца сезона, присоединившись к московской команде на правах свободного агента. В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провёл пять матчей, отметившись шестью голами и результативной передачей.

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