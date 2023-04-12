Билялетдинов останется в «Химках» после назначения Талалаева главным тренером

Российский тренер подмосковных «Химок» Ринат Билялетдинов все равно останется в клубе после назначения главным тренером команды Андрея Талалаева. Он будет заниматься не только основой.

«Конечно, я остался в клубе. В контракте был пункт, что если произойдёт такая ситуация, которая произошла, то я буду и. о. главного тренера команды. Сейчас я снова занимаюсь своей основной работой. Я был нанят, как старший тренер клуба «Химки». Есть вторая команда, есть команда в ЮФЛ, за которыми я должен наблюдать. Теперь смогу им уделять должное количество времени.

При Талалаеве наши цели не изменились. Мы должны развивать футбол в Химках, вкладывать силы в академию и во все наши команды», – приводит слова Билялетдинова Sport24.