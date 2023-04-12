Юран: мне комфортно работать с Глушаковым, он — проводник моих идей

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о совместной работе с полузащитником Денисом Глушаковым. Наставник заявил, что ему комфортно работать с Глушаковым.

«Мне комфортно работать с Глушаковым, он является проводником моих идей в команде. Он хорошо знает все мои требования, я рад, что мы снова можем поработать с ним вместе. Денис — топовый футболист, он ещё способен играть на высоком уровне. Такой опытный игрок всегда поможет команде», – приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Последним местом работы 53-летнего Юрана до «Пари НН» были «Химки», которые он покинул в августе 2022 года. Там он впервые и поработал с Глушаковым. Ранее специалист также работал в «СКА-Хабаровск», «Зорком» и ряде других команд.