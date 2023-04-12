Шалимов раскритиковал Маричала после матча «Спартак» — «Динамо»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги между московскими «Спартаком» и «Динамо». Игра завершилась со счётом 3:3.
«Многовато индивидуальных ошибок. Динамовца Маричала накрывают — момент, потом плохо обрабатывает — гол пропускают. Ну не должен центральный защитник большой команды так играть.
Абаскаль выбрал снова вариант с ромбом, под прессинг — Игнатов выдвигался в Фомина, Мартинс и Зобнин встречали крайних защитников, Пруцев в опоре.
Отдельно скажу по голу «Динамо» — когда мяч после углового попал в ногу Соболева и потом в гол. Вопрос, как «Спартак» обороняется при угловых. По мячу на ближней штанге всегда стоит игрок. В этом моменте у штанги стоял Зобнин, но он в момент передачи стал выходить с позиции, в центре был Соболев — и подача Захаряна была просто суперская. Но получилось, что Зобнин не мог сыграть, потому что ушёл с позиции, Селихов не рискнул лезть в кучу, а Соболев просто мяча не видел. Можно, конечно, винить Селихова, но эту передачу должны прерывать игроки обороняющейся команды — в первую очередь Зобнин должен снимать. Мяч туда вообще не должен долетать, блок на ближней штанге должен играть эти мячи», – приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 12 апреля 2023
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