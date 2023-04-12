В. Овчинников: Дзюба нас-то с двухметровой высоты не видит, а о Семаке и разговора нет

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказался о ситуации, которая произошла между наставником «Зенита» Сергеем Семаком и нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой после матча 22-го тура РПЛ. Клуб из Петербурга одержал победу со счётом 2:1, после чего Дзюба не пожал руку Семаку.

«Дзюба же сказал: он не видел, что Семак шёл к нему с приветствием. Так что всё объяснил. Какой рост у Дзюбы, скажите мне? Под два метра? Ну вот видите. Он нас-то с двухметровой высоты не видит. А уж о Семаке и разговора нет. Самой собой, не видит.

Семаку надо было громче кричать в сторону Дзюбы? Да, громче кричать, руками махать. Я думаю, после такой игры Семаку надо было подумать, что сейчас не самый подходящий момент — приветствовать Дзюбу. Всем [жать руки] это не значит всем. Мы же не знаем, какие у них были отношения в «Зените». А Дзюба вряд ли кого-то забыл. И ту обиду, которую ему нанесли. У них там свои «тёрки», чего туда влезать?» — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».