Гришин — о новости про Дивеева в «Зените»: если ЦСКА устроит предложение, то почему нет?

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о возможном переходе защитника армейцев Игоря Дивеева в «Зенит». Ранее источники «Чемпионата» сообщили, что клуб из Петербурга сделает официальное предложение Дивееву, если защитник не продлит контракт с ЦСКА, который истекает летом 2024 года. При этом «Зенит» уже контактировал с окружением футболиста и обозначил, что готов предложить защитнику хорошие условия.

«Не знаю, что положительного даст Дивееву переход в «Зенит». Он играет в хорошей команде, которая сейчас борется за второе место, а в следующем сезоне, может, будет бороться за чемпионство с «Зенитом». У Дивеева контракт до 2024 года. До этого срока он никуда не перейдёт, если ЦСКА будут не интересны предложения от «Зенита» или от условного зарубежного клуба. Здесь только клубу решать, продавать Дивеева или нет. Если ЦСКА устроит предложение «Зенита», то почему нет.

Век футболиста короткий. Пока человек играет, он зарабатывает себе деньги и, соответственно, ищет, где лучше по финансовым условиям. Что греха таить, если любому человеку условно предложить перейти из «Билайна» в «Мегафон» и получать в два раза больше, то человек возьмёт и перейдёт. У него семья, ему надо заработать деньги. В футболе то же самое. Есть какие-то приоритеты, хотя мы тоже знаем, что игроки переходили из «Спартака» в ЦСКА и наоборот.

Ругать футболиста за это нельзя, потому что он зарабатывает себе на будущее. Обычный человек может всю жизнь работать до пенсии. Футболисты работают 10 лет, а потом на эти деньги условно живут», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».