Джон Стоунз высказался об игре в опорной зоне в матче ЛЧ с «Баварией»
Поделиться
Защитник английского «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал свою игру в опорной зоне в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (3:0).
«Я учусь играть на других позициях. Это происходит не естественным образом. Я постоянно тренируюсь. Стараюсь выражать себя, когда получаю мяч. Тренер не ставил бы меня на разные позиции, если бы не верил в меня.
Чувствовали себя комфортно на протяжении всего матча, даже к 70-й минуте и после. Оставались спокойны и доверяли выбранному плану», — приводит слова Стоунза официальный сайт УЕФА.
В составе «Манчестер Сити» отличились Родриго Эрнандес, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. Ответная встреча состоится 19 апреля.
Видео: Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов
Комментарии
- 12 апреля 2023
-
09:52
-
09:51
-
09:35
-
09:34
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:30
-
07:59
-
07:05
-
06:13
-
04:43
-
03:59
-
03:58
-
03:35
-
03:22
-
03:10
-
03:00
-
02:58
-
02:46
-
02:42
-
02:33
-
02:22
-
02:15
-
02:04
-
02:01
-
01:54
-
01:48
-
00:56
-
00:53
-
00:44
-
00:41
-
00:33
Партнерский контент