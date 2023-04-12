Джон Стоунз высказался об игре в опорной зоне в матче ЛЧ с «Баварией»

Защитник английского «Манчестер Сити» Джон Стоунз прокомментировал свою игру в опорной зоне в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (3:0).

«Я учусь играть на других позициях. Это происходит не естественным образом. Я постоянно тренируюсь. Стараюсь выражать себя, когда получаю мяч. Тренер не ставил бы меня на разные позиции, если бы не верил в меня.

Чувствовали себя комфортно на протяжении всего матча, даже к 70-й минуте и после. Оставались спокойны и доверяли выбранному плану», — приводит слова Стоунза официальный сайт УЕФА.

В составе «Манчестер Сити» отличились Родриго Эрнандес, Бернарду Силва и Эрлинг Холанд. Ответная встреча состоится 19 апреля.

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