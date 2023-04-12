Родриго Эрнандес: первый гол в Лиге чемпионов — особенный момент для меня

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (3:0). Родри забил первый мяч во встрече.

«Мы прекрасно сыграли и добились превосходного результата. Считаю, что сегодня игра в обороне стала залогом успеха. Мы блестяще играли в защите и понимали, как можно их наказать. Первый гол в Лиге чемпионов — особенный момент для меня.

Иногда мы понимаем, что не можем владеть мячом на 80%. Они тоже играют в футбол. Мы забили три гола, а могли бы забить и четыре, но это отличный результат. Мы не думаем, что всё сделано. Мы должны постараться выиграть матч в Мюнхене», — приводит слова Родриго Эрнандеса официальный сайт УЕФА.

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