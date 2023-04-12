Родриго Эрнандес: первый гол в Лиге чемпионов — особенный момент для меня

Полузащитник английского «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес прокомментировал победу в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (3:0). Родри забил первый мяч во встрече.
«Мы прекрасно сыграли и добились превосходного результата. Считаю, что сегодня игра в обороне стала залогом успеха. Мы блестяще играли в защите и понимали, как можно их наказать. Первый гол в Лиге чемпионов — особенный момент для меня.
Иногда мы понимаем, что не можем владеть мячом на 80%. Они тоже играют в футбол. Мы забили три гола, а могли бы забить и четыре, но это отличный результат. Мы не думаем, что всё сделано. Мы должны постараться выиграть матч в Мюнхене», — приводит слова Родриго Эрнандеса официальный сайт УЕФА.
Видео: Беспорядки в Неаполе в преддверии матча Лиги чемпионов
- 12 апреля 2023
-
11:30
-
10:58
-
10:50
-
10:50
-
10:34
-
10:31
-
10:29
-
10:18
-
09:52
-
09:51
-
09:35
-
09:34
-
09:27
-
09:10
-
09:00
-
08:57
-
08:50
-
08:30
-
07:59
-
07:05
-
06:13
-
04:43
-
03:59
-
03:58
-
03:35
-
03:22
-
03:10
-
03:00
-
02:58
-
02:46
-
02:42
-
02:33
-
02:22
-
02:15
-
02:04