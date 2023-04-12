Лузин: Галицкий прилетал на вертолёте на поле «Краснодара-2» и в кожаных туфлях пинал мяч

Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин высказался о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком. Футболист заявил, что президент «быков» уделял много внимания игрокам и даже знал всех воспитанников клуба по имени.

«Галицкий уделял нам много внимания. Никогда не забуду, как его вертолёт сел на искусственное поле во время тренировки «Краснодара-2». Он вышел из вертолёта и к каждому футболисту обратился по имени! Мы в этот момент отрабатывали штрафные удары с Кириллом Морозовым. Он подошёл к нам как самый обычный человек и просто мило разговаривал несколько минут. Он очень хорошо ко мне относился, чувствовалось, что он испытывал особую любовь к нашей команде. Никогда не забуду, как высокий Сергей Николаевич в своих кожаный туфлях пинал мяч через стенку на поле», – приводит слова Лузина Metaratings.