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Лузин: Галицкий прилетал на вертолёте на поле «Краснодара-2» и в кожаных туфлях пинал мяч

Лузин: Галицкий прилетал на вертолёте на поле «Краснодара-2» и в кожаных туфлях пинал мяч
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Воспитанник «Краснодара» Александр Лузин высказался о владельце краснодарского клуба Сергее Галицком. Футболист заявил, что президент «быков» уделял много внимания игрокам и даже знал всех воспитанников клуба по имени.

«Галицкий уделял нам много внимания. Никогда не забуду, как его вертолёт сел на искусственное поле во время тренировки «Краснодара-2». Он вышел из вертолёта и к каждому футболисту обратился по имени! Мы в этот момент отрабатывали штрафные удары с Кириллом Морозовым. Он подошёл к нам как самый обычный человек и просто мило разговаривал несколько минут. Он очень хорошо ко мне относился, чувствовалось, что он испытывал особую любовь к нашей команде. Никогда не забуду, как высокий Сергей Николаевич в своих кожаный туфлях пинал мяч через стенку на поле», – приводит слова Лузина Metaratings.

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