«Рубин» объявил об уходе Юрия Уткульбаева с поста главного тренера
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Казанский «Рубин» и главный тренер Юрий Уткульбаев приняли решение о расторжении трудового договора. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Юрий Уткульбаев возглавлял «Рубин» с ноября 2022 года. В восьми матчах Мелбет Первой лиги казанский клуб под его руководством ни разу не проиграл: одержал четыре победы и четырежды сыграл вничью.
«Юрий Анварович, спасибо за совместную работу и вклад в развитие клуба! Желаем Вам успехов в дальнейшей карьере!» — написано в заявлении «Рубина».
«Рубин» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 47 очков после 26 матчей. Лидирует калининградская «Балтика» — 53 очка. В ближайшем туре казанский клуб встретится с ярославским «Шинником». Матч состоится 15 апреля.
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