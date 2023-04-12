Личка: если в «Оренбурге» кто-то заиграет, его сразу заберут «Спартак», «Зенит» или ЦСКА

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался об уходе нападающего Владимира Писарского (Сычевого). По словам специалиста, «Оренбург» — это маленький клуб, который понимает, что его главных звёзд будут забирать «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

«Уход Сычевого? Понимаете, команда — это не те 11 парней, которые выходят на поле регулярно. Это 20-25 человек. Да, Сыч ушёл. Но у нас есть и другие игроки. Димка Воробьёв, Саня Эктов, Кирилл Капленко. Кирилл Печенин. Гойкович из сборной Боснии, Матео Стаматов из Болгарии.

Понятно, что Сыч в первой части сезона был нашим ключевым игроком. И то, что мы его потеряли — это нормальная история. «Оренбург» — маленький клуб. И мы понимаем, что, если у нас кто-то хорошо заиграет, сразу придут «Спартак», «Зенит» или ЦСКА и заберут его. Так что я понимал, что Вова уйдёт. Но уверен: если бы он остался, то забил бы больше 20 голов за нас», — приводит слова Лички Sport24.