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«Милан» — «Наполи»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Милан» — «Наполи»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию
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В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов встретятся итальянские «Милан» и «Наполи». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Иштваном Ковачем (Румыния). Начало игры — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч
12 апреля 2023, среда. 22:00 МСК
Милан
Милан, Италия
Не начался
Наполи
Неаполь, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1/8 финала «Милан» по сумме двух матчей прошёл английский «Тоттенхэм Хотспур» — 1:0. «Наполи», в свою очередь, оказался сильнее немецкого «Айнтрахта» с общим счётом 5:0.

«Наполи» и «Милан» ранее встречались в матче 28-го тура итальянской Серии А. Игра завершилась победой «Милана» со счётом 4:0. Голами отметились Рафаэл Леау (дважды), Браим Диас и Алексис Салемакерс. Встреча состоялась 2 апреля.

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