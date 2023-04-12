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Дзюба: все моменты невозможно реализовать, Роналду и Месси тоже не забивают

Дзюба: все моменты невозможно реализовать, Роналду и Месси тоже не забивают
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказался о своей результативности в составе московского клуба. Он назвал самый важный гол из шести мячей, которые забил за железнодорожников. Также Дзюба подчеркнул, что реализовать все моменты невозможно, и даже топ-игроки уровня Лионеля Месси и Криштиану Роналду тоже иногда не забивают.

«Какой гол за «Локомотив» мне больше всего понравился? Не могу оценивать по красоте. Для меня каждый гол значимый и важный, потому что это труд всей команды. Мне как форварду приятно забивать, приносить победы, но для этого вся команда и работает, чтобы нападающий свои моменты использовал. Если брать по важности, по эмоциональности, то гол «Краснодару», наверное, самый-самый, потому что мы 0:2 проигрывали, а я не забил пенальти. Мы переламывали ту игру, и когда ты забиваешь победный — это прям нечто особенное.

Есть ли у форвардов чувство, что будет хет-трик? В Ростове действительно ощущал, что будет. А в Нижнем меня немного сковывал определённый дискомфорт в организме. Семакина Сергея Николаевича тоже здесь выделю, как и весь медицинский штаб, вместе с доктором. Они меня прям подготовили к этой игре, в непростой ситуации. Я вышел, отыграл. За хет-триком можно было погнаться, если бы я был полностью готов. К тому же был полумоментик, но я решил поделиться с Серёжей, потому что дорогу молодым нужно везде давать. Я сделал ему передачу, но, к сожалению, он не забил. Это футбол, все моменты невозможно реализовать. И Криштиану Роналду с Месси не забивают все свои моменты», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».

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