Белоруков: уровень Второй лиги «просел», дивизион стал гораздо слабее

Главный тренер петербургского «Динамо» Дмитрий Белоруков, который в бытность футболистом выступал в составе «Амкара», московского «Динамо» и «Анжи», рассказал о нынешнем уровне Второй лиги. По его словам, сейчас уровень этого дивизиона чемпионата России стал значительно ниже.

«Я ещё не такой опытный тренер и не всё видел. Но если сравнивать с временами, когда я тут играл, наверное, уровень «просел», дивизион стал гораздо слабее. Много молодёжных команд играет. Наверное, это хорошо. Но надо смотреть, как всё будет развиваться. Это можно будет понять только спустя какое-то время.

Раньше во Второй лиге были ветераны, молодые, мужская закалка? Сейчас почти не осталось. Раньше дубль был «привязан» к основному составу. Люди могли играть и во Второй лиге, и в Высшей. Сейчас команды помолодели, играют юные ребята, рядом с ними нет тех, кто мог бы им помочь. Это, наверное, не очень хорошо. Потому что молодёжи нужна такая помощь.

Стадионы новые построены, на них играют клубы РПЛ. Каких-то особых улучшений во Второй лиге я не увидел. Ездим сейчас по тем же аренам, на которых я раньше играл. Почти везде застелили искусственные поля. Говорили, что из-за этого качество нашего футбола повысится. Я этого не вижу. И качество искусственных полей тоже оставляет желать лучшего.

Самое главное, людей, которые занимаются футболом, стало гораздо меньше, чем раньше. Это всем видно. Количество всегда переходит в качество. Раньше выбирали, грубо говоря, из 100 детей, сейчас — из 10, а то и меньше. Массовость пропала, это очень сильно влияет на качество футболистов», — приводит слова Белорукова «РБ Спорт».