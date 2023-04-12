Дзюба: раньше нужно было поискать, где купить хот-дог, чтобы тренировочка прошла нормально

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился воспоминаниями из детства о Черкизове. Также он признался, что хочет видеть в Москве побольше мест, где люди могут весело и активно провести свободное время. Кроме того, Дзюба рассказал о поиске хот-догов перед тренировками в детстве.

«Помню ли я, когда впервые оказался в Черкизове? Конечно, тут был «Черкизон», рынок, сюда все приезжали одеваться. Я, правда, никогда особо не ездил. А друзья у меня оттуда постоянно с какими-то приключениями возвращались — то драка, то от кого-то убегали…

Но у меня ассоциации больше с «Локомотивом». Школа «Спартака» была в Сокольниках, это ведь очень близко. Сейчас территория «РЖД Арены» выглядит совсем по-другому. Когда приезжал в офис клуба подписывать контракт, приятно удивился — открытый каток, есть где прогуляться, перекусить. Мне хотелось бы, чтобы такие места в городе не терялись. Я понимаю, что сейчас на каждом клочке Москвы можно построить новое здание, но хочется, чтобы были и места, где люди могут гулять, веселиться, покататься на коньках, на роликах, помимо футбола. Это, конечно, очень круто. А раньше, помню, нужно было тщательно поискать, где купить хот-дог, чтобы тренировочка прошла нормально (улыбается)», — приводит слова Дзюбы официальный сайт «Локомотива».