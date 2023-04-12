Василий Уткин прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в матче с «Баварией»

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал разгромную победу «Манчестер Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией». Игра проходила в Англии и завершилась победой команды Гвардиолы со счётом 3:0.

«Слаженность действий «Сити» вчера была просто поразительной. «Бавария», кажется, ни разу толком не смогла выйти из обороны через центр, только краями. В защите впечатлило, насколько безошибочно «Сити» перестраивался на четырёх защитников. Получается, что сейчас, во всяком случае, в этой модели игроки вроде Канселу, Зинченко или Уокера не нужны Гвардиоле, собственно, на флангах остаются только атакующие игроки, вчера это были Грилиш и Силва. В результате оборона Баварии в каждой атаке была под давлением по всей ширине поля. И Юпамекано по закону Паскаля, оказавшись слабым звеном, и стал той самой прорехой», — написал Уткин в своём телеграм-канале.