«Динамо» откроет магазин и выставку в ГУМе на Красной площади

Московское «Динамо» с 19 апреля в ГУМе на Красной площади Москвы откроет «Динамо СТОр» — новый магазин бело-голубых. Также с 18 апреля, с дня рождения «Динамо», откроется масштабная выставка с уникальными экспонатами. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

«Динамо СТОр» расположен на первом этаже первой линии ГУМа и занимает площадь свыше 400 кв. м. Гости смогут найти там и многочисленные коллекции динамовской экипировки и атрибутики, сувенирную продукцию, а также свежие коллаборации с модными российскими и зарубежными брендами, в том числе специально разработанные к столетию клуба.

Динамовская выставка пройдёт в рамках XXIII Открытого фестиваля искусств «Черешневый лес». Она посвящена истории и современности одного из старейших и самых титулованных отечественных клубов. В экспозиции – архивные кадры, раритетные предметы экипировки легендарных игроков и командные награды, завоёванные в разные эпохи. Отдельно упомянем ещё один артефакт – знаменитый автомобиль Льва Яшина. Для желающих будут организованы экскурсии.

«Масштабное сотрудничество с ГУМом – важное событие для «Динамо» в год столетия клуба. Премиальная локация, которая очень прочно ассоциируется с Москвой, позволяет нам выйти за пределы традиционной, чисто футбольной повестки, стать частью культурной жизни и досуга горожан и гостей столицы. Помимо стадиона, у болельщиков появляется ещё одна точка притяжения, где можно отдохнуть, интересно провести время, поесть, что-то купить. И благодаря нашему присутствию в ГУМе многие узнают больше о великой истории «Динамо», – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.