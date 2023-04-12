«Волк в цирке не выступает». Тренер «Оренбурга» Личка объяснил выбор аватарки в соцсетях

Главный тренер «Оренбурга», чешский специалист Марцел Личка рассказал, почему поставил изображение волка в качестве заглавной фотографии в социальных сетях. Тренер признался, что его привлекает образ этого хищника, и охарактеризовал данное животное небезызвестными в России цитатами.

«Почему у меня на аватарке в соцсетях стоит волк? Мне нравится этот образ. Волк — достаточно сильный хищник. Он может жить сам. И волк в цирке не выступает.

В России такие «пацанские» цитаты про волков считаются мемом? Серьёзно? Интересно!

Могу ли назвать ещё цитату от «волка» Лички? Если хочешь чего-то достигнуть, будь уверен в себе. Только с дисциплиной ты сможешь добиться успеха», — приводит слова Марцела Лички Sport24.