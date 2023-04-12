Дьяков: если «Ростов» обыграет «Зенит», то у петербуржцев появится мандраж

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 всё ещё может произойти сенсация. По мнению экс-футболиста, если «Зенит» проиграет «Ростову», то у команды Сергея Семака пропадёт уверенность и появится мандраж.

«Верю ли, что «Ростов» может победить «Зенит» и сохранить хоть какую-то интригу в РПЛ? Всё может быть, за это мы и любим футбол. Всё непредсказуемо. Да, «Зенит» — фаворит, но может быть всё.

Не думаю, что «Ростов» может рассчитывать на чемпионскую гонку, они и так залезли на второе место. Но сейчас концовка сезона. Если «Ростов» всё-таки обыграет «Зенит», то получит психологическое преимущество, поверит в себя, а у зенитовцев пропадёт уверенность и появится мандраж», — приводит слова Виталия Дьякова Legalbet.