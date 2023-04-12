Дьяков: если «Ростов» обыграет «Зенит», то у петербуржцев появится мандраж

Бывший защитник «Ростова» Виталий Дьяков считает, что в чемпионской гонке Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 всё ещё может произойти сенсация. По мнению экс-футболиста, если «Зенит» проиграет «Ростову», то у команды Сергея Семака пропадёт уверенность и появится мандраж.
«Верю ли, что «Ростов» может победить «Зенит» и сохранить хоть какую-то интригу в РПЛ? Всё может быть, за это мы и любим футбол. Всё непредсказуемо. Да, «Зенит» — фаворит, но может быть всё.
Не думаю, что «Ростов» может рассчитывать на чемпионскую гонку, они и так залезли на второе место. Но сейчас концовка сезона. Если «Ростов» всё-таки обыграет «Зенит», то получит психологическое преимущество, поверит в себя, а у зенитовцев пропадёт уверенность и появится мандраж», — приводит слова Виталия Дьякова Legalbet.
- 12 апреля 2023
-
14:36
-
14:31
-
14:15
-
14:06
-
14:00
-
13:59
-
13:57
-
13:44
-
13:42
-
13:30
-
13:22
-
13:17
-
13:15
-
13:04
-
12:56
-
12:51
-
12:36
-
12:24
-
12:20
-
12:15
-
12:08
-
12:02
-
11:55
-
11:52
-
11:43
-
11:39
-
11:38
-
11:30
-
10:58
-
10:50
-
10:50
-
10:34
-
10:31
-
10:29
-
10:18