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Рашфорд пропустит матч Лиги Европы с «Севильей» из-за мышечной травмы

Рашфорд пропустит матч Лиги Европы с «Севильей» из-за мышечной травмы
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Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд не сможет принять участия в первом матче 1/4 финала Лиги Европы с испанской «Севильей» из-за мышечной травмы. Встреча состоится в четверг, 13 апреля. Команды будут играть на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Отмечается, что оценка травмы показала, что Маркус будет недоступен в течение нескольких игр.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Рашфорд провёл 29 матчей, забил 15 мячей и оформил четыре голевых передачи. Также на счету форварда восемь матчей в Лиге Европы, шесть голов и одна результативная передача.

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