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«Я постарел ещё на 10 лет». Гвардиола — о матче ЛЧ с «Баварией»

«Я постарел ещё на 10 лет». Гвардиола — о матче ЛЧ с «Баварией»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями от первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Баварией» (3:0).

«Это было некомфортно. Я эмоционально разрушен. Сегодня я постарел ещё на 10 лет.

Это была такая сложная игра. Сейчас я должен расслабиться, дать ребятам выходной, а затем подготовиться к «Лестеру». Я точно знал, что мы должны были сделать. Если играть не очень хорошо, «Бавария» может забить один, два или три гола. Я знаю это. Игроки это знают.

Это невероятный результат, но мы должны продолжать придерживаться своей игры. У меня было ощущение, что у нас будут свои шансы и на нашем стадионе мы сможем делать нечто особенное. Понимаю, что означает эта победа, но мы поедем в Германию, чтобы забить ещё и попытаться выиграть матч», — приводит слова Гвардиолы Marca.

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