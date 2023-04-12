Радимов намекнул, что судьи помогают «Спартаку» после закрытой встречи с красно-белыми
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Бывший тренер «Зенита-2» Владислав Радимов намекнул на особое отношение судей к «Спартаку» после встречи с тренерским штабом московской команды. Радимов считает не случайным тот факт, что около месяца назад представители красно-белых провели закрытую встречу с судейским корпусом, а уже сейчас фиксируются серьёзные ошибки судей в пользу «Спартака».
«17 марта: штаб «Спартака» в закрытом формате встретился с руководством судейского корпуса.
4 апреля: Зарема говорит «судья хорошо отработал» после поражения «Спартака» против «Урала».
11 апреля: ЭСК признаёт, что в игре с «Динамо» спартаковцам дали ошибочный пенальти на Зобнине, а Соболева нужно было удалить на 77-й минуте.
Совпадение? Не думаю!» — написал Владислав Радимов в своём телеграм-канале.
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